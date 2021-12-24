Сучкова: один из основных инструментов продвижения женского футбола — это социальные сети

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала об основных инструментах в продвижении женского футбола в России.

«Мы работаем с самыми разными аудиториями: от родителей девочек, тренеров спортивных школ до болельщиков и людей, которые сейчас мало заинтересованы в женском футболе. Наша аудитория достаточно молодая, поэтому один из основных инструментов продвижения для всех продуктов — это социальные сети. В нашем случае, в первую очередь, Instagram, TikTok, ВКонтакте», — заявила Сучкова в интервью RT.

Она также добавила, что ещё одной важной составляющей продвижения женского футбола в России являются трансляции.

«Отдельный фокус и своя специфика у национальной сборной, здесь мы стараемся обеспечить показ всех важных матчей на федеральных каналах, чтобы максимальное количество людей узнали о том, как выступает национальная команда и поддерживали её. Мы, безусловно, работаем как со спортивными медиа, так и с медиа общей направленности, не только в части трансляции — размещаем новости, публикуем материалы, даём интервью, делаем специальные проекты», — добавила Сучкова.

Ранее Сучкова рассказала о популяризации женского футбола в России.