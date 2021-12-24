Сучкова рассказала о популяризации женского футбола в России

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Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала, какие шаги были сделаны для развития женского футбола в России.
Сучкова рассказала о популяризации женского футбола в России
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«В последние несколько лет РФС активно работает над развитием женского футбола. В 2019 году была принята первая в нашей истории программа развития. Это комплексный документ, в котором мы ставим перед собой амбициозные задачи по целому ряду направлений: от увеличения массовости и подготовки спортивного резерва до развития клубных соревнований и укрепления института сборных команд. Также ведётся работа по популяризации женского футбола в целом», — заявила Сучкова в интервью RT.

Она также добавила, что планомерная реализация этой программы уже даёт первые результаты. 

«Только за этот год более двух тысяч детей начали заниматься в проектах РФС и в спортивных школах, которые получают от нас финансовую и методическую поддержку. Выстроена вертикаль элитных детско-юношеских соревнований — ЮФЛ-девушки и Молодёжная лига, которые являются ступенями к профессиональному футболу», — добавила Сучкова.

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