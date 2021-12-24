Чеферин назвал отмену Суперлиги главной победой УЕФА в 2021 году

Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз высказался о неудачной попытке создать Суперлигу.

«Отмена Суперлиги, вызванная политическим и народным осуждением по всему континенту, стала нашей самой значительной общей победой в 2021 году», — цитирует Чеферина Calciomercato.

Он отметил, что целью создания Суперлиги было пополнение банковских счетов нескольких клубов, а также данная инициатива ставила под угрозу ценности УЕФА.

В мае 2021 года 12 европейских клубов — «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия) — предприняли попытку организовать турнир под названием «Суперлига», который должен был заменить Лигу чемпионов. Однако проект не увенчался успехом, так как УЕФА пригрозил его участникам санкциями вплоть до исключения из всех турниров под своей эгидой.

Ранее источник рассказал о попытке продвинуть проект Европейской Суперлиги посредством ботов в соцсетях.