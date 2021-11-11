Источник рассказал о попытке продвинуть проект Европейской Суперлиги посредством ботов в соцсетях

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пытался продвинуть проект Европейской футбольной Суперлиги путём интернет-атак в социальных сетях.
Источник рассказал о попытке продвинуть проект Европейской Суперлиги посредством ботов в соцсетях
  • Reuters

Об этом сообщает Marca со ссылкой на исследование Digital Pandemia. Согласно результатам исследования таких соцсетей, как Twitter, была искусственно создана активность в поддержку Европейской Суперлиги и непосредственно Флорентино Переса. Тысячи ботов и фейковых аккаунтов писали хештеги и публиковали твиты в поддержку нового турнира и его основателя. Примерно половина записей о Суперлиге в Twitter была размещена аккаунтами без подписчиков и подписок. Интернет-атака также была направлена на дискредитацию президента УЕФА Александера Чеферина, который публично раскритиковал данный проект.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал создание закрытой лиги, в которой будет участвовать 20 европейских клубов. Первоначально участие в Суперлиге подтвердили «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Позднее большая часть команд вышла из проекта. В турнире на сегодняшний день остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что руководители Суперлиги разработали усовершенствованный план турнира.

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