Мама Загорски: Тиффани и Джонатан могут не завершить произвольный танец

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Мама фигуристки Тиффани Загорски, выступающей в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, Элисон рассказала о состоянии дочери после ритм-танца на чемпионате России.
Мама Загорски: Тиффани и Джонатан могут не завершить произвольный танец
  • AFP

«Они не знают, смогут ли они завершить программу. Тренеры и Джон присматривают за Тиффани. Если она плохо себя чувствует, она не будет соревноваться», — передаёт слова Элисон «Чемпионат».

Напомним, что Гурейро и Загорски получили за ритм-танец 79,36 балла на чемпионате России, а болельщики освистали оценки спортсменов. Они занимают четвёртое место перед произвольным танцем. Лидерами соревнований являются Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее партнёр объяснил молчание дочери Тутберидзе на пресс-конференции.

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