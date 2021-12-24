Мама Загорски: Тиффани и Джонатан могут не завершить произвольный танец
- AFP
«Они не знают, смогут ли они завершить программу. Тренеры и Джон присматривают за Тиффани. Если она плохо себя чувствует, она не будет соревноваться», — передаёт слова Элисон «Чемпионат».
Напомним, что Гурейро и Загорски получили за ритм-танец 79,36 балла на чемпионате России, а болельщики освистали оценки спортсменов. Они занимают четвёртое место перед произвольным танцем. Лидерами соревнований являются Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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