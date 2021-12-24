Партнёр объяснил молчание дочери Тутберидзе на пресс-конференции

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Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в паре с Дианой Дэвис, прокомментировал молчание партнёрши на пресс-конференции на чемпионате России.

«Боюсь, Диана не доставит вам удовольствия своим ответом. Почему не говорит? Отдыхает. Может быть, завтра», — сказал Смолкин.

Напомним, что Диана Дэвис воздержалась от комментариев в микст-зоне и на пресс-конференции. Фигуристка является единственной дочерью российского тренера Этери Тутберидзе.

По итогам ритм-танца танцевальная пара занимает третье место, получив от судей 83,99 балла. Лидером соревнований являются Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Ранее Смолкин заявил, что он и Дэвис прислушиваются к советам Тутберидзе.

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