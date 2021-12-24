Смолкин заявил, что он и Дэвис прислушиваются к советам Тутберидзе

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в паре с Дианой Дэвис, рассказал о советах матери своей партнёрши — тренера Этери Тутберидзе.

«Когда Этери Георгиевна приезжает, старается внести свои комментарии. Мы стараемся прислушиваться ко всему», — цитирует Смолкина «Чемпионат».

Он отметил, что Диане иногда общение с Тутберидзе даётся немного сложнее, так как ещё всплывают взаимоотношения родителя и ребёнка, а не только тренером и подопечным.

«Конечно, она понимает всё величие и мастерство своей мамы, прислушивается к ней и старается всё исправлять», — добавил Смолкин.

В ритм-танце на чемпионате России Дэвис и Смолкин набрали 83,99 балла и расположились на третьем месте.

Ранее Смолкин признал, что он Дэвис являются блатными.