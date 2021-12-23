Партнёр дочери Тутберидзе: да, мы блатные, у нас известные родители

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Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в паре с дочерью тренера Этери Тутберидзе, Дианой Дэвис, высказался об их оценках в этом сезоне после выступления в ритм-танце на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Партнёр дочери Тутберидзе: да, мы блатные, у нас известные родители
  • © Dmitry Golubovich / Global Look Press

«Мне нравится кататься первым: откатался — и можно смотреть, как остальные мучаются. Этери Георгиевна смотрела от бортика? Вообще неинтересно, там много людей. Мои родители тоже с трибуны смотрели. Ночи у нас не было из-за акклиматизации — два часа спали», — цитирует Смолкина «Спорт-Экспресс»

Фигурист также признался, что его удивили высокие оценки их пары на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы. Впрочем, он считает, что на том турнире судьи всех оценивали достаточно щедро.

«Интервью Этери Георгиевны смотрели — успели глянуть, когда возвращались с тренировки. Прекрасно! Понравилось. Нет, я не читаю, что о нас пишут: нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные: у нас известные родители. Мы блатные!» — добавил спортсмен.

В ритм-танце на чемпионате России Дэвис и Смолкин набрали 83,99 балла.

Ранее Тутберидзе рассказала, почему стала тренировать дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

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