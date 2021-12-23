Коченков: вторая лига в России — жуть

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Голкипер тульского «Арсенала» Антон Коченков раскритиковал условия в низших дивизионах чемпионата России по футболу.
Коченков: вторая лига в России — жуть
  • РИА Новости

«Да вся вторая лига — это жуть. Я играл в «Нижнем Новгороде», где всё было нормально, но остальные выезды — это когда ты едешь в автобусе, кушаешь в придорожных кафе и получаешь за это небольшие деньги», — цитирует Коченкова «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что у футболистов низкие зарплаты, и отметил, что сейчас могло что-то измениться, но в его время всё было плохо.

По итогам первой половины сезона «Арсенал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА.

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