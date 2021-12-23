Россия сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу сохранила свою позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборная России по-прежнему занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. Команда Бельгии возглавляет список сборных. Второе место занимает Бразилия, тройку замыкает Франция.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина в марте 2022 года сыграют с Польшей в рамках стыковых матчей чемпионата мира в Катаре. Национальная команда не смогла напрямую выйти в финальную часть турнира, проиграв в заключительном туре отбора Хорватии (0:1).

Ранее сообщалось, что у Головина не подтвердился коронавирус.