Россия сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

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Сборная России по футболу сохранила свою позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Россия сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА
  • РИА Новости

Сборная России по-прежнему занимает 34-е место в рейтинге ФИФА. Команда Бельгии возглавляет список сборных. Второе место занимает Бразилия, тройку замыкает Франция.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина в марте 2022 года сыграют с Польшей в рамках стыковых матчей чемпионата мира в Катаре. Национальная команда не смогла напрямую выйти в финальную часть турнира, проиграв в заключительном туре отбора Хорватии (0:1).

Ранее сообщалось, что у Головина не подтвердился коронавирус.

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