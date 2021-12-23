У Головина не подтвердился коронавирус

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сдал отрицательный тест на коронавирус.
У Головина не подтвердился коронавирус
  • Reuters

«Головин пропустил игру с «Ренном» из-за сомнительного теста на коронавирус. Игрок сдал повторный тест — он отрицательный», — сообщает РИА Новости.

Напомним, что футболист не принял участие в матче 19-го тура Лиги 1 с «Ренном» из-за сомнительного теста на коронавирус. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Монако».

В нынешнем сезоне Головин сыграл в чемпионате Франции в 13 матчах, где забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Камоцци покинет «Спартак».

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