Стал известен полный состав сборной России по лыжным гонкам на «Тур де Ски»

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря по 4 января.

По информации «Чемпионата», в состав сборной России войдут десять мужчин и восемь женщин.

Мужчины: Артём Мальцев, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Женщины: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Яна Кирпиченко, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Екатерина Смирнова.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля.

Ранее Бородавко заявил, что Большунов будет участвовать во всех гонках «Тур де Ски».