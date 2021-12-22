Ксения Шойгу завершила работу над книгой «Триатлон. История»

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Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу представила экземпляр новой книги «Триатлон. История», одним из авторов которой выступила она сама.
Ксения Шойгу завершила работу над книгой «Триатлон. История»
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Для меня данная книга — это своеобразное погружение в мир триатлона. Как и где всё начиналось? Когда и откуда пришло к нам? Я хотела бы, чтобы у людей, которые действительно любят этот вид спорта, сложилась полная картина, частью которой они также являются, чтобы стало понятно, что ты можешь гордиться тем, чем ты занимаешься», — поделилась Шойгу в предисловии к книге, экземпляр которой глава федерации продемонстрировала в своём Instagram.

Вместе с ней над книгой о триатлоне работали сами спортсмены и люди, стоявшие у истоков развития данного вида спорта в Советском Союзе.

Презентация книги «Триатлон. История» пройдёт 27 января в 19:00 в Московском доме книги на Новом Арбате.

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