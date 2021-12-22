Ксения Шойгу завершила работу над книгой «Триатлон. История»

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу представила экземпляр новой книги «Триатлон. История», одним из авторов которой выступила она сама.

«Для меня данная книга — это своеобразное погружение в мир триатлона. Как и где всё начиналось? Когда и откуда пришло к нам? Я хотела бы, чтобы у людей, которые действительно любят этот вид спорта, сложилась полная картина, частью которой они также являются, чтобы стало понятно, что ты можешь гордиться тем, чем ты занимаешься», — поделилась Шойгу в предисловии к книге, экземпляр которой глава федерации продемонстрировала в своём Instagram.

Вместе с ней над книгой о триатлоне работали сами спортсмены и люди, стоявшие у истоков развития данного вида спорта в Советском Союзе.

Презентация книги «Триатлон. История» пройдёт 27 января в 19:00 в Московском доме книги на Новом Арбате.

Ранее в ФТР отреагировали на санкции World Triathlon.