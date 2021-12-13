В ФТР отреагировали на санкции от World Triathlon

Федерация триатлона России (ФТР) прокомментировала решение Международной федерации триатлона (World Triathlon) о введении санкций против российской организации в связи со значительным количеством случаев употребления допинга.

«Решение World Triathlon (WT) нам абсолютно понятно, и мы его принимаем. По факту ФТР уже несколько месяцев как начала выполнять обнародованные сегодня предписания. Эти шаги мы обсуждали вместе с Мировым союзом триатлона, в том числе в ходе очных встреч. Для нас важно сообща решить проблему допинга, поэтому и было подписано соглашение с РУСАДА, мы работаем над образованием в сфере допинга, у нас появился офицер по безопасности. Вместе с тем хотела бы отметить, что все старты календарного плана состоятся согласно графику. В заявлении WT говорится об ограничениях на проведение международных мероприятий в 2022 году, организатором которых являлась бы непосредственно ФТР», — сообщила пресс-служба ФТР.

WT ввела санкции сроком на один год. Помимо этого, должностные лица ФТР должны на один год уйти со своих постов в любых организациях WT и Европейского союза триатлона. ФТР не сможет принимать какие-либо мировые или европейские соревнования до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что WT ввела санкции против ФТР.