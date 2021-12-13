World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона России

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Международная федерация триатлона (World Triathlon) ввела санкции в отношении Федерации триатлона России (ФТР) в связи со значительным количеством случаев употребления допинга.
World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона России
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте World Triathlon.

Санкции будут действовать в течение одного года.

Уточняется, что World Triathlon будет ежеквартально проверять выполнение своих требований.

Кроме того, должностные лица ФТР должны на один год уйти со своих постов в любых организаций World Triathlon и Европейского союза триатлона.

ФТР не сможет принимать какие-либо мировые или европейские соревнования до конца 2022 года.

Ранее президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала о постоянных допинг-проверках российских спортсменов.

В конце октября в Международном союзе триатлона сообщили, что россиянин Александр Брюханков отстранён от участия в соревнованиях на три года из-за нарушения антидопингового кодекса.

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