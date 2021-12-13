World Triathlon ввела санкции против Федерации триатлона России
- Reuters
Об этом сообщается на сайте World Triathlon.
Санкции будут действовать в течение одного года.
Уточняется, что World Triathlon будет ежеквартально проверять выполнение своих требований.
Кроме того, должностные лица ФТР должны на один год уйти со своих постов в любых организаций World Triathlon и Европейского союза триатлона.
ФТР не сможет принимать какие-либо мировые или европейские соревнования до конца 2022 года.
Ранее президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала о постоянных допинг-проверках российских спортсменов.
В конце октября в Международном союзе триатлона сообщили, что россиянин Александр Брюханков отстранён от участия в соревнованиях на три года из-за нарушения антидопингового кодекса.