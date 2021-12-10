Ксения Шойгу: постоянные допинг-проверки выбивают спортсменов из колеи
- РИА Новости
«Спортсмены достаточно часто «висят на крючке», так как пробы берутся перед Олимпиадой, они берутся постоянно. Это действительно достаточно нервная процедура, и не все спортсмены реагируют на нее спокойно. Конечно, это выбивает из колеи», — цитирует Шойгу «Матч ТВ».
Она также добавила, что допинг-проверки происходят без предупреждения. По мнению Шойгу, это накладывает отпечаток на состояние юниоров и молодых спортсменов, которые ещё не привыкли к постоянным повышенным проверкам.
«Есть ли предвзятое отношение WADA к федерации? Не буду говорить, что абсолютно точно были какие-то противоправные действия против наших спортсменов. Но здесь нас поддержали мировая и европейская федерации — у нас очень хорошие отношения», — добавила Шойгу.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что перед Олимпиадой в Пекине проверит по базе данных Московской антидопинговой лаборатории всех российских спортсменов.
Ранее глава органа по борьбе с допингом в биатлоне подтвердил факт дисквалификации Зайцевой.