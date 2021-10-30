Триатлонист Брюханков дисквалифицирован на три года за допинг

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В Международном союзе триатлона (World Triathlon) сообщили, что россиянин Александр Брюханков отстранён от участия в соревнованиях на три года из-за нарушения антидопингового кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба World Triathlon.

Российский спортсмен сдал положительный допинг-тест после чемпионата Европы — 2021 по триатлону в Кицбюэле, в котором был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

34-летний Брюханков — призёр чемпионатов Европы и Кубков мира, а также участник Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро, пятикратный победитель первенства России.

Ранее сообщалось, что Брюханков был отстранён от работы в президиуме Федерации триатлона России.

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