Триатлонист Брюханков дисквалифицирован на три года за допинг
Об этом сообщает пресс-служба World Triathlon.
Российский спортсмен сдал положительный допинг-тест после чемпионата Европы — 2021 по триатлону в Кицбюэле, в котором был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
34-летний Брюханков — призёр чемпионатов Европы и Кубков мира, а также участник Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро, пятикратный победитель первенства России.
Ранее сообщалось, что Брюханков был отстранён от работы в президиуме Федерации триатлона России.