Подозреваемый в допинге Брюханков отстранён от работы в президиуме Федерации триатлона России

Федерация триатлона России (ФТР) выступила с официальным заявлением относительно возможного нарушения антидопинговых правил российским триатлонистом Александром Брюханковым.

«Спортсмен Брюханков подозревается в нарушении пункта 2.1 антидопинговых правил. В связи с этим он исключён из сборной России, а также отстранён от работы в составе президиума федерации. Нарушение антидопинговых правил предполагает дисквалификацию спортсмена на четыре года, а все его результаты с момента взятия пробы подлежат аннулированию. В отношении тренера спортсмена уже проводится отдельное расследование», — гласит сообщение на официальном сайте ФТР.

34-летний Брюханков — призёр чемпионатов Европы и Кубков мира, а также участник Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российский триатлонист Брюханков сдал положительный допинг-тест.