Российский триатлонист Брюханков сдал положительный допинг-тест
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- РИА Новости
Об этом сообщает Международная федерация триатлона на своём официальном сайте. Российский спортсмен сдал положительный допинг-тест, в котором обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. При этом он имеет право запросить вскрытие пробы В и оспорить своё отстранение.
34-летний Брюханков — пятикратный победитель первенства России, призёр чемпионатов Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, а также участник трёх Олимпиад.
Ранее CAS назвал дату рассмотрения апелляций по делам Устюгова и Слепцовой.