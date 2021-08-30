Российский триатлонист Брюханков сдал положительный допинг-тест

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Российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Российский триатлонист Брюханков сдал положительный допинг-тест
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Международная федерация триатлона на своём официальном сайте. Российский спортсмен сдал положительный допинг-тест, в котором обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. При этом он имеет право запросить вскрытие пробы В и оспорить своё отстранение. 

34-летний Брюханков — пятикратный победитель первенства России, призёр чемпионатов Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, а также участник трёх Олимпиад.

Ранее CAS назвал дату рассмотрения апелляций по делам Устюгова и Слепцовой.

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