Российский триатлонист Брюханков сдал положительный допинг-тест

Российский триатлонист Александр Брюханков подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает Международная федерация триатлона на своём официальном сайте. Российский спортсмен сдал положительный допинг-тест, в котором обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. При этом он имеет право запросить вскрытие пробы В и оспорить своё отстранение.

34-летний Брюханков — пятикратный победитель первенства России, призёр чемпионатов Европы, чемпионатов мира в команде, Мировых серий, Кубков мира, а также участник трёх Олимпиад.

Ранее CAS назвал дату рассмотрения апелляций по делам Устюгова и Слепцовой.