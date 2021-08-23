CAS назвал дату рассмотрения апелляций по делам Устюгова и Слепцовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал даты рассмотрения апелляций биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения Международного союза биатлонистов (IBU) об их дисквалификации.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба CAS, слушания по делам российских спортсменов пройдут 14—15 октября. Ранее в Федерации триатлона России (ФТР) высказались о положительном допинг-тесте россиянина Игоря Полянского.