Передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 38 бросков по своим воротам.

У хозяев дубль оформил Марк Стоун, а также одну шайбу забросил Николя Руа. 

Ранее сообщалось, что НХЛ объявила о приостановке сезона до Рождества из-за коронавируса.

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