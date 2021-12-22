Передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Вегас» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 38 бросков по своим воротам.

У хозяев дубль оформил Марк Стоун, а также одну шайбу забросил Николя Руа.

Ранее сообщалось, что НХЛ объявила о приостановке сезона до Рождества из-за коронавируса.