Проводников победил Багаутинова и отдал гонорар за бой на благое дело

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Руслан Проводников нанёс поражение экс-претенденту на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинову в поединке по правилам бокса.

37-летний боксёр одержал победу раздельным решением судей.

«Я полностью отказался от гонорара. Мы передадим его на доброе дело», — цитирует ТАСС Проводникова.

Поединок состоялся на турнире Open Fighting Championship в Москве.

Проводников провёл последний бой в 2016 году. На его счету на профессиональном ринге 25 побед (18 — нокаутом) и пять поражений.

36-летний Багаутинов имеет в послужном списке 21 победу в ММА и семь поражений.

Ранее сообщалось, что Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC.