Проводников победил Багаутинова и отдал гонорар за бой на благое дело

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Руслан Проводников нанёс поражение экс-претенденту на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинову в поединке по правилам бокса.
Проводников победил Багаутинова и отдал гонорар за бой на благое дело
  • AP

37-летний боксёр одержал победу раздельным решением судей.

«Я полностью отказался от гонорара. Мы передадим его на доброе дело», — цитирует ТАСС Проводникова.

Поединок состоялся на турнире Open Fighting Championship в Москве.

Проводников провёл последний бой в 2016 году. На его счету на профессиональном ринге 25 побед (18 — нокаутом) и пять поражений.

36-летний Багаутинов имеет в послужном списке 21 победу в ММА и семь поражений.

Ранее сообщалось, что Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить