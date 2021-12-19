Проводников победил Багаутинова и отдал гонорар за бой на благое дело
- AP
37-летний боксёр одержал победу раздельным решением судей.
«Я полностью отказался от гонорара. Мы передадим его на доброе дело», — цитирует ТАСС Проводникова.
Поединок состоялся на турнире Open Fighting Championship в Москве.
Проводников провёл последний бой в 2016 году. На его счету на профессиональном ринге 25 побед (18 — нокаутом) и пять поражений.
36-летний Багаутинов имеет в послужном списке 21 победу в ММА и семь поражений.
Ранее сообщалось, что Проводников подарил Багаутинову картонный пояс UFC.