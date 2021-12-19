Щёголев рассказал, почему недоволен своим заплывом в эстафете на ЧМ в ОАЭ

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Россиянин Александр Щёголев прокомментировал второе место в эстафете 4 × 200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ.
Щёголев рассказал, почему недоволен своим заплывом в эстафете на ЧМ в ОАЭ
  • РИА Новости

«Не слишком доволен, потому что вечером проплыл хуже, чем утром. Возможно, плохо размялся, возможно, не слишком хорошо готов к тому, чтобы плыть «полтинник». Не хотелось бы думать, что парни проиграли из-за меня. А результат на 200 м меня порадовал. Достойное серебро. Хотя, конечно же, хотелось золотых медалей. Чтобы у нас была третья победа за день. Но американцы оказались сильнее», — заявил Щёголев в интервью RT.

Золотые медали в эстафете завоевала сборная США с результатом 6 минут 47 секунд. Россияне уступили победителям заплыва 2,12 секунды. Третье место заняла Бразилия (+ 2,60).

Помимо Щёголева, в состав российской команды входят Михаил Вековищев, Иван Гирёв, Владислав Гринёв.

Ранее Гирёв прокомментировал второе место в эстафете 4 × 200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ.

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