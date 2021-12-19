Гирёв — о серебре в эстафете на ЧМ в ОАЭ: плыли из последних сил

Россиянин Иван Гирёв прокомментировал второе место в эстафете 4 × 200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в ОАЭ.

«Эстафета 4 × 200 м — это такая дистанция, где никогда нельзя быть уверенным в том, что выиграешь, даже если утром было лучшее время. Все знают, что у американцев может идти под замену три человека из четырёх, соответственно, вечером это уже совсем другая команда. Поэтому все были настроены на борьбу, никто не ожидал лёгкой медали. Просто оказалось слишком тяжело, из последних сил плыли», — заявил Гирёв в интервью RT.

Золотые медали в эстафете завоевала сборная США с результатом 6 минут 47 секунд. Россияне уступили победителям заплыва 2,12 секунды. Третье место заняла Бразилия (+2,60).

Помимо Гирёва, в состав российской команды входят Александр Щёголев, Михаил Вековищев, Владислав Гринёв.

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