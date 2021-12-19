Тихонов признался, что не хотел бы тренировать «Спартак»

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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что не хотел бы руководить красно-белыми.
Тихонов признался, что не хотел бы тренировать «Спартак»
  • © spartak.com

«Команда, которую я хотел бы тренировать? Не «Спартак» точно. Это очень тяжело», — заявил Тихонов, отвечая на вопрос на фестивале футбола в Норильске.

Тихонов выступал за «Спартак» в качестве футболиста с 1992 по 2000 год, а с 2012 по 2014 год (с перерывом) был помощником главного тренера Валерия Карпина.

В настоящее время красно-белых возглавляет итальянский наставник Паоло Ваноли.

Ранее Аршавин назвал странным назначение Ваноли в «Спартак».

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