Аршавин назвал странным назначение Ваноли в «Спартак»

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Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».
Аршавин назвал странным назначение Ваноли в «Спартак»
  • РИА Новости

«Мне трудно это оценить. Конечно, несколько странно выглядит со стороны. Но те, кто приглашал его, наверное, уверены в нём. Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, этого достаточно, чтобы какие-то свои идеи донести», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском  «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016. 

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Спиридонов признался, что уже не успевает запоминать имена тренеров «Спартака».

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