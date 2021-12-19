Аршавин назвал странным назначение Ваноли в «Спартак»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».

«Мне трудно это оценить. Конечно, несколько странно выглядит со стороны. Но те, кто приглашал его, наверное, уверены в нём. Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, этого достаточно, чтобы какие-то свои идеи донести», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Спиридонов признался, что уже не успевает запоминать имена тренеров «Спартака».