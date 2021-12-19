Спиридонов: я уже не успеваю запоминать имена тренеров «Спартака»

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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
Спиридонов: я уже не успеваю запоминать имена тренеров «Спартака»
  • РИА Новости

«Вообще наплевать кого назначили. Сегодня объявили одного тренера, завтра — другого, уже привыкли, уже всё равно в принципе. У болельщиков осталась только вера, а кто будет тренировать, не важно, хоть обезьяну поставь. Я уже не успеваю запоминать имена тренеров, самое главное, что Паоло Ваноли понравился Зареме Салиховой, в нынешнем «Спартаке» это первый критерий, на мнения болельщиков наплевать руководству клуба», — приводит слова Спиридонова  Metaratings.ru.

Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском  «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016. 

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Тарпищев высказался о назначении Ваноли.

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