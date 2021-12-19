Тарпищев — о назначении Ваноли: «Спартак» всю жизнь проводит такие скоропостижные решения»

Президент Федерации Тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о назначении итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я в такие назначения не верю. У Паоло Ваноли нет опыта работы главным тренером, как о нём можно вообще судить. «Спартак» всю жизнь проводит такие скоропостижные решения, которые являются безграмотными и ни к чему хорошему не приводят. Все хорошо сложилось с Доменико Тедеско, но это больше удача, чем плановое решение. То же самое можно сказать про Массимо Карреру. Интересно даже, будет ли участвовать этот Ваноли в комплектовании команды, или купят ему игроков и скажут, чтобы он из них формировал коллектив. Я бы поставил российского специалиста. Назначение Ваноли — это затыкание дыр или выстраивание какого-то непонятного бизнеса», — цитирует Тарпищева Metaratings.ru.

Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Гаврилов заявил, что до Ваноли в «Спартаке» были люди с весомыми именами и ничего не смогли сделать.