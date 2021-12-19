Гаврилов: до Ваноли в «Спартаке» были люди с весомыми именами и ничего не смогли сделать

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Я от Ваноли ничего жду. Я даже не знаю, кто он такой. Конечно, команда первое время мобилизуется, захочет показать себя перед новым тренером. Различные ситуации бывают. Сейчас и тренер будет знакомиться с командой. До него в «Спартаке» были люди с более весомыми именами, достижениями, которые не сумели ничего сделать. Был здесь Унаи Эмери, ничего не сделал, и его выгнали отсюда. Он вернулся в Испанию и нормально там трудится. Там есть хороший материал, и всё в порядке, структура работает. А в «Спартаке» посмотрите, какая текучка кадров. И не только тренеров, чего можно ждать хорошего тогда?» — сказал Гаврилов «РБ Спорт».

Также бывший футболист «Спартака» выразил сомнение в том, что итальянцу удастся доработать до конца свой контракт, подписанный до 2023 года.

«Он побудет здесь чуть-чуть и вполне может уехать обратно. Отработает ли он свой контракт до конца? Не думаю. Когда у человека маленький послужной список, то ожидать от него чего-то сверхъестественного точно не стоит. Футболисты-то в команде те же, новичков нет. В «Спартаке» думают, что вот будет новый тренер, и команда заиграет, но это не так», — добавил Гаврилов.

Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Сёмин выразил уверенность, что российские специалисты ничем не хуже нового тренера «Спартака» Ваноли.