Сёмин уверен, что российские специалисты ничем не хуже нового тренера «Спартака» Ваноли

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение наставником столичного «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли.
Сёмин уверен, что российские специалисты ничем не хуже нового тренера «Спартака» Ваноли
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«Я ничего не знаю об этом тренере. Но зато знаю много хороших отечественных специалистов. Думаю, наши тренеры ничем не хуже», — цитирует Сёмина Sport24.

По его словам, он не совсем понимает, почему назначение любого иностранца без опыта является для клубов более престижным, чем появление на тренерском мостике молодого отечественного наставника.

«Надо больше доверять своей молодой гвардии», — добавил Сёмин.

Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском  «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016. 

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Мележиков рассказал, почему Витория был заменён на Ваноли.

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