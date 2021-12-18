Мележиков рассказал, почему Витория был заменён на Ваноли

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера столичной команды.

«Ваноли подробно рассказал, как видит команду. Возникло ощущение, что он с огромным опытом построения команды и коллектива», — цитирует Малежикова Sports.ru.

Он добавил, что планы на усиления «Спартака» у Ваноли были конкретными и схожими с требованиями московского клуба.

«Сыграло роль, что Паоло жесткий человек в плане работы. И авторитет тех тренеров, с которыми работал Паоло. Этот опыт не проходит бесследно», — добавил Мележиков.

Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Ваноли заявил, что Витория добился исторического результата со «Спартаком» в Лиге Европы.