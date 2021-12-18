Мележиков рассказал, почему Витория был заменён на Ваноли

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера столичной команды.
Мележиков рассказал, почему Витория был заменён на Ваноли
  • globallookpress.com

«Ваноли подробно рассказал, как видит команду. Возникло ощущение, что он с огромным опытом построения команды и коллектива», — цитирует Малежикова Sports.ru.

Он добавил, что планы на усиления «Спартака» у Ваноли были конкретными и схожими с требованиями московского клуба.

«Сыграло роль, что Паоло жесткий человек в плане работы. И авторитет тех тренеров, с которыми работал Паоло. Этот опыт не проходит бесследно», — добавил Мележиков.

Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Ваноли заявил, что Витория добился исторического результата со «Спартаком» в Лиге Европы.

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