Ваноли заявил, что Витория добился исторического результата со «Спартаком» в Лиге Европы

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли отметил вклад в команду прошлого наставника красно-белых Руя Витории.

«Хотел бы отдать должное прежнему штабу во главе с Руем Виторией. Они добились исторического результата для «Спартака» — вышли с первого места в плей-офф Лиги Европы. Но девятое место в чемпионате России — не место «Спартака», и это в том числе ответственность игроков», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее генеральный директор клуба Евгений Мележиков рассказал, как «Спартак» расстался с Виторией.