Мележиков рассказал, как «Спартак» расстался с Виторией
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«По итогам первой части чемпионата встретились с Руем, подвели итоги и приняли совместное решение. После этого сразу же пригласили Паоло в Москву», — сказал Мележиков на пресс-конференции.
По его словам, принципиальным условием итальянского специалиста было неподписание никаких документов при действующем тренере.
«Он сказал, что он примет решение о работе только после решения клуба по текущему тренеру», — добавил гендиректор.
Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.
Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России.
Ранее в «Спартаке» обозначили задачи Ваноли на оставшуюся часть сезона.