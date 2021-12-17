Мележиков рассказал, как «Спартак» расстался с Виторией

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клуб расстался с предыдущим главным тренером Руем Виторией и как договаривался с новым наставником команды Паоло Ваноли.
Мележиков рассказал, как «Спартак» расстался с Виторией
  • ©spartak.com

«По итогам первой части чемпионата встретились с Руем, подвели итоги и приняли совместное решение. После этого сразу же пригласили Паоло в Москву», — сказал Мележиков на пресс-конференции.

По его словам, принципиальным условием итальянского специалиста было неподписание никаких документов при действующем тренере.

«Он сказал, что он примет решение о работе только после решения клуба по текущему тренеру», — добавил гендиректор.

Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России.

Ранее в «Спартаке» обозначили задачи Ваноли на оставшуюся часть сезона.

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