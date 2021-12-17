В «Спартаке» обозначили задачи Ваноли на оставшуюся часть сезона

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков рассказал о задачах нового главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Начну с чемпионата России. С учётом нашего нынешнего места мы корректируем задачи для главного тренера в виде попадания в зону еврокубков. В Кубке страны, безусловно, выход в финал. В Лиге Европы изначально стояла задача выйти в плей-офф, и она выполнена. Однако мы будем считать успехом, если удастся выйти в 1/4 финала турнира», — сказал Мележиков на пресс-конференции.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Ранее Ваноли ответил, готов ли к давлению со стороны СМИ на посту тренера «Спартака».