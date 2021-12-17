Ваноли ответил, готов ли к давлению со стороны СМИ на посту тренера «Спартака»

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос, готов ли он к давлению со стороны прессы.

«Каждый должен заниматься своим делом. Моё дело — добиваться результата на поле. У вас (журналистов. — RT) другая цель. Я постараюсь не обращать внимания на посторонние вещи. Я благодарен президенту клуба и совету директоров, что нахожусь здесь», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Ранее Ваноли поделился ожиданиями от своей работы в «Спартаке».