Ваноли: не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке»
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«Я не волшебник. Не могу сказать, сколько я здесь проработаю. Моя задача — работать и сконцентрироваться на моем деле», — сказал Ваноли на пресс-конференции.
49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.
Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Ваноли наставником «Спартака».