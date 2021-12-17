Ваноли: не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от своей работы в российском клубе.

«Я не волшебник. Не могу сказать, сколько я здесь проработаю. Моя задача — работать и сконцентрироваться на моем деле», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Ваноли наставником «Спартака».