Капелло: уверен, Ваноли приложит все силы, чтобы вписать своё имя в историю «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли наставником московского «Спартака».

«Традиции итальянских тренеров таковы, что мы всегда сражаемся за самые высокие места. Это наш менталитет. Неслучайно последним тренером, который приводил «Спартак» к чемпионству, был итальянец Каррера. Может ли Ваноли повторить его успех? Я плохо знаком с его тренерскими навыками, но, уверен, он приложит все силы для того, чтобы вписать своё имя в историю клуба, как это сделал Каррера», — цитирует Капелло Sport24.

По его мнению, самым важным в работе Ваноли станет адаптация в другой стране и налаживание контакта с подопечными. При этом он отметил, что его соотечественнику будет явно непросто, и пожелал Ваноли удачи.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Ваноли тренером «Спартака».