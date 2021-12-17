Капелло: уверен, Ваноли приложит все силы, чтобы вписать своё имя в историю «Спартака»
- РИА Новости
«Традиции итальянских тренеров таковы, что мы всегда сражаемся за самые высокие места. Это наш менталитет. Неслучайно последним тренером, который приводил «Спартак» к чемпионству, был итальянец Каррера. Может ли Ваноли повторить его успех? Я плохо знаком с его тренерскими навыками, но, уверен, он приложит все силы для того, чтобы вписать своё имя в историю клуба, как это сделал Каррера», — цитирует Капелло Sport24.
По его мнению, самым важным в работе Ваноли станет адаптация в другой стране и налаживание контакта с подопечными. При этом он отметил, что его соотечественнику будет явно непросто, и пожелал Ваноли удачи.
49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Ваноли тренером «Спартака».