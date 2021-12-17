Губерниев: может, Ваноли чему-то и научился у Конте

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».
Губерниев: может, Ваноли чему-то и научился у Конте
  • РИА Новости

«Я сначала подумал, что теперь «Спартак» будут тренировать двое — Аль Бано и Ромина Пауэр. Если Ваноли, то, наверное, это также неплохо. Может быть, он что-то интересное и придумает. Хотя я не совсем понимаю, где они их всех берут: Ваноли — это вообще кто? Где он трудился? Посмотрим, может быть, чему-то и научился у Антонио Конте. Тем более что российский футбол, и в частности «Спартак», уже неоднократно становился полигоном для экспериментов. Может, что-то получится. А вдруг его время уже пришло и он действительно выведет команду на новый уровень? Свеж пример с тем же Массимо Каррерой. Почему «Спартак» вновь пригласил иностранца? Они менее зависимые, чем наши тренеры, мы все прекрасно знаем почему. Это нормальная история, здесь я «Спартак» понимаю», — цитирует Губерниева Sport24.

49-летний специалист сменил на тренерском мостике «Спартака» португальца Руя Виторию. Ранее Ваноли трудился в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере».

Ранее Ваноли признался, что хотел бы повторить путь Карреры в «Спартаке».

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