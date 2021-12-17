Ваноли признался, что хотел бы повторить путь Карреры в «Спартаке»
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«Конечно, я разговаривал с Массимо Каррерой о «Спартаке», чтобы понять ситуацию. Он сотворил историю в этом клубе, я в какой-то степени хочу повторить его путь. Последним тренером, который выиграл титул для «Спартака», был Каррера, хотя до этого он тоже не имел большого опыта. Пускай это будет хорошей приметой», — сказал Ваноли в интервью клубной пресс-службе.
49-летний специалист сменил на тренерском мостике «Спартака» португальца Руя Виторию.
Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год, а по итогам сезона-2016/2017 привёл команду к золотым медалям чемпионата России.
Ранее Фетисов отреагировал на назначение нового иностранного тренера в «Спартак».