Фетисов отреагировал на назначение нового иностранного тренера в «Спартак»
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«Мне нечего сказать по этому поводу, здесь решать руководству «Спартака». Вновь иностранец будет возглавлять команду? Насколько я помню, иностранец уже приводил команду к чемпионскому титулу. Но я здесь ничего оценивать не буду», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
49-летний итальянец сменил на посту наставника красно-белых португальца Руя Виторию, который проработал с командой семь месяцев.
Ранее Ваноли пообещал болельщикам «Спартака» быть искренним.