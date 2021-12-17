Фетисов отреагировал на назначение нового иностранного тренера в «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение итальянского тренера Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«Мне нечего сказать по этому поводу, здесь решать руководству «Спартака». Вновь иностранец будет возглавлять команду? Насколько я помню, иностранец уже приводил команду к чемпионскому титулу. Но я здесь ничего оценивать не буду», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

49-летний итальянец сменил на посту наставника красно-белых португальца Руя Виторию, который проработал с командой семь месяцев.

Ранее Ваноли пообещал болельщикам «Спартака» быть искренним.