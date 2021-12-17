Фетисов отреагировал на назначение нового иностранного тренера в «Спартак»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение итальянского тренера Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».
Фетисов отреагировал на назначение нового иностранного тренера в «Спартак»
  • globallookpress.com

«Мне нечего сказать по этому поводу, здесь решать руководству «Спартака». Вновь иностранец будет возглавлять команду? Насколько я помню, иностранец уже приводил команду к чемпионскому титулу. Но я здесь ничего оценивать не буду», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

49-летний итальянец сменил на посту наставника красно-белых португальца Руя Виторию, который проработал с командой семь месяцев.

Ранее Ваноли пообещал болельщикам «Спартака» быть искренним.

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