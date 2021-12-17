Ваноли: я хочу пообещать болельщикам «Спартака» свою искренность

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал своё назначение на пост наставника красно-белых.

«Для меня большая честь — стать частью этой команды и работать для этих болельщиков. Москва — моя судьба, здесь случился очень важный момент в моей футбольной карьере. И сейчас начинается новая карьера. Я хочу пообещать болельщикам клуба свою искренность. Я верю в эту команду. «Спартак» — это большой клуб, и всё, что я могу, — отдавать свою страсть», — сказал Ваноли в интервью клубной пресс-службе.

49-летний итальянец сменил на посту наставника красно-белых португальца Руя Виторию, который проработал с командой семь месяцев.

Ранее Сёмин высказался о новом наставнике «Спартака» Ваноли.