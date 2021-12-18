«Болонья» уступила «Ювентусу» в матче Серии А
- Reuters
Игра, которая прошла на поле стадиона «Ренато Далль'Ара», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Турина.
Мячи забили Альваро Мората (6-я минута), Хуан Куадрадо (69-я).
Главный судья матча Даниэле Орсато показал две жёлтые карточки.
«Ювентус» (31 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Серия А. «Болонья» (24) идёт на десятой позиции. Лидирует в чемпионате «Интер» (43).
Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком крупно проиграла «Роме».