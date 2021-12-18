«Болонья» уступила «Ювентусу» в матче Серии А

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«Ювентус» нанёс поражение в гостях «Болонье» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Болонья» уступила «Ювентусу» в матче Серии А
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ренато Далль'Ара», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Турина.

Мячи забили Альваро Мората (6-я минута), Хуан Куадрадо (69-я).

Главный судья матча Даниэле Орсато показал две жёлтые карточки.

«Ювентус» (31 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Серия А. «Болонья» (24) идёт на десятой позиции. Лидирует в чемпионате «Интер» (43).

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Алексеем Миранчуком крупно проиграла «Роме».

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