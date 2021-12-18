«Аталанта» крупно проиграла «Роме» в Серии А, Миранчук вышел на 64-й минуте
- Reuters
Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:4.
В составе гостей дубль оформил Тэмми Абрахам, а также по разу отличились Николо Дзаньоло и Крис Смоллинг. Хозяева ответили только одним голом: в свои ворота забил Бриан Кристанте.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Рома» набрала 31 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» (37) находится на третьей строчке.
Ранее пресс-служба «Аталанты» отреагировала на гол Миранчука в матче с «Вероной».