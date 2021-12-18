Итальянский журналист: кто приобретёт Кокорина, когда он так играет
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- РИА Новости
«Кто приобретёт футболиста, который так играет? Не знаю, каким будет его будущее. Я слышал об интересе из России, но это уже никому не нравится», — цитирует Каламаи Fiorentina News.
Он также добавил, что футболист не имеет никакого отношения к тому, что переживает команда.
Напомним, что Кокорин вышел в стартовом матче в Кубке Италии с «Беневенто» (2:1). Российский футболист не отметился голевыми действиями.
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