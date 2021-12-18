Итальянский журналист: кто приобретёт Кокорина, когда он так играет

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Итальянский журналист Лука Каламаи высказался о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
Итальянский журналист: кто приобретёт Кокорина, когда он так играет
  • © Джузеппе Маффиа
  • РИА Новости

«Кто приобретёт футболиста, который так играет? Не знаю, каким будет его будущее. Я слышал об интересе из России, но это уже никому не нравится», — цитирует Каламаи Fiorentina News.

Он также добавил, что футболист не имеет никакого отношения к тому, что переживает команда. 

Напомним, что Кокорин вышел в стартовом матче в Кубке Италии с «Беневенто» (2:1). Российский футболист не отметился голевыми действиями.

Ранее Талалаев назвал имя наставника, против которого он не любит играть.

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