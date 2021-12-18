Талалаев: очень не люблю играть против Гончаренко

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев назвал имя наставника, против которого он не любит играть.
Талалаев: очень не люблю играть против Гончаренко
  • © fc-akhmat.ru

«Очень не люблю играть против Гончаренко. У него богатый опыт, несмотря на возраст», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Он также добавил, что у Виктора Гончаренко есть европейский опыт, который помогает ему быстро находить ответы на ход соперника.

По итогам первой половины сезона «Ахмат» занимает седьмое место, набрав 27 очков. «Краснодар» — на пятой позиции (29 очков).

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