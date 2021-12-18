Роналду вспомнил поступок Фергюсона, когда его отец попал в больницу

Короткая ссылка
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о качествах бывшего наставника Алекса Фергюсона.
Роналду вспомнил поступок Фергюсона, когда его отец попал в больницу
  • AP

«Однажды мой папа попал в больницу. Фергюсон сказал: «У нас впереди трудные матчи, и без тебя нам будет сложно, но я понимаю твою ситуацию и разрешаю тебе уехать», — цитирует Роналду пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что Роналду тренировался под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. В настоящий момент футболист выступает за «красных дьяволов», куда вернулся летом 2021 года.

Ранее Шевченко установил антирекорд в «Дженоа».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить