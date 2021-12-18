Роналду вспомнил поступок Фергюсона, когда его отец попал в больницу

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о качествах бывшего наставника Алекса Фергюсона.

«Однажды мой папа попал в больницу. Фергюсон сказал: «У нас впереди трудные матчи, и без тебя нам будет сложно, но я понимаю твою ситуацию и разрешаю тебе уехать», — цитирует Роналду пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, что Роналду тренировался под руководством Фергюсона с 2003 по 2009 год. В настоящий момент футболист выступает за «красных дьяволов», куда вернулся летом 2021 года.

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