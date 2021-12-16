Гончаренко: попал в больницу после победы ЦСКА над «Реалом»
- РИА Новости
«Вот однажды в ЦСКА у меня был гораздо более тяжёлый момент, даже попал в больницу. Как ни странно, это было после матча с «Реалом», который мы выиграли на «Бернабеу». Синдром хронической усталости», — цитирует Гончаренко Sport24.
По его словам, сейчас он чувствует себя великолепно и не ощущает переутомления. При этом специалист постоянно следит за своим состоянием, так как в 44 года иногда можно просто не заметить, как начинаются проблемы со здоровьем.
Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016-го по март 2021 года, а в апреле стал главным тренером «Краснодара».
Ранее Гончаренко рассказал о своих спорах с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.