Гончаренко: попал в больницу после победы ЦСКА над «Реалом»

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, как во время работы с московским ЦСКА попал в больницу после победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.
Гончаренко: попал в больницу после победы ЦСКА над «Реалом»
  • РИА Новости

«Вот однажды в ЦСКА у меня был гораздо более тяжёлый момент, даже попал в больницу. Как ни странно, это было после матча с «Реалом», который мы выиграли на «Бернабеу». Синдром хронической усталости», — цитирует Гончаренко Sport24.

По его словам, сейчас он чувствует себя великолепно и не ощущает переутомления. При этом специалист постоянно следит за своим состоянием, так как в 44 года иногда можно просто не заметить, как начинаются проблемы со здоровьем.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016-го по март 2021 года, а в апреле стал главным тренером «Краснодара».

Ранее Гончаренко рассказал о своих спорах с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

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