Гончаренко рассказал о своих спорах с Галицким

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, по какому поводу у него иногда возникают споры с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Гончаренко рассказал о своих спорах с Галицким
  • РИА Новости

«Сергей Николаевич понимает: я пришёл со своими идеями, у меня есть определённое видение. Кстати, его позиция по поводу пенальти сохранилась. У нас идут долгие споры на этот счёт. Но зная, насколько Сергей Николаевич любит отстаивать свою правоту, понимаю: он до конца будет стоять на своём. Ты можешь соглашаться, можешь нет», — цитирует Гончаренко Sport24.

Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года. В этом сезоне после 18 туров «быки» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Ранее Гончаренко рассказал, как Галицкий пригласил его в «Краснодар».

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