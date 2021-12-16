Гончаренко рассказал о своих спорах с Галицким

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал, по какому поводу у него иногда возникают споры с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Сергей Николаевич понимает: я пришёл со своими идеями, у меня есть определённое видение. Кстати, его позиция по поводу пенальти сохранилась. У нас идут долгие споры на этот счёт. Но зная, насколько Сергей Николаевич любит отстаивать свою правоту, понимаю: он до конца будет стоять на своём. Ты можешь соглашаться, можешь нет», — цитирует Гончаренко Sport24.

Гончаренко возглавил «Краснодар» в апреле 2021 года. В этом сезоне после 18 туров «быки» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.

Ранее Гончаренко рассказал, как Галицкий пригласил его в «Краснодар».