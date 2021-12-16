«РБ Спорт»: комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о Fan ID

Комитет по физической культуре и спорту Госдумы России одобрил ряд поправок к законопроекту о внедрении в российском спорте системы идентификации болельщиков (Fan ID).

Как сообщает «РБ Спорт», заседание комитета состоялось 15 декабря, а поправки были вынесены на рассмотрение во втором чтении на пленарном заседании 16 декабря. Ожидается, что поправки будут одобрены, однако, какие именно изменения были одобрены в законопроекте, пока неизвестно.

Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о пользе введения Fan ID.