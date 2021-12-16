Тренер «Фиорентины» оценил игру Кокорина в матче Кубка Италии с «Беневенто»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно поделился мнением об игре российского нападающего команды Александра Кокорина в матче 1/16 финала Кубка Италии по футболу с «Беневенто».

Специалист отметил, что «Фиорентина» сыграла хорошо, несмотря на ротацию, и смогла добиться своей цели и выйти в следующий раунд.

«Антонио Розати давно не проводил полный матч, я его поздравляю. Также хорошо сыграли Алекса Терзич, Марко Бенасси и Александр Кокорин. Мы предоставили игровое время футболистам, которым была необходима практика», — цитирует Итальяно FirenzeViola.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел с первых минут матча и провёл на поле 76 минут. За это время нападающий совершил 20 касаний мяча.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» с Кокориным обыграла «Беневенто» в 1/16 Кубка Италии.